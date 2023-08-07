華固2023年第2季持續認列新莊商辦案「國家置地」，營收達16億元，毛利率37.84%，年增7.01個百分點，稅後純益3億元，年減85.29%，單季每股純益1.1元。

華固2023年上半年營收63.1億元，毛利率37.71%，年增5.62個百分點，稅後純益14.8億元，年減45.79%，每股純益5.38元。

華固今年下半年還有兩筆全數的完銷個案入帳，包括總銷39億元「華固月河」、總銷46億元「華固樂富中心」，法人認為，半年業績仍可樂觀期待。

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