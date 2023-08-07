華固2023年第2季持續認列新莊商辦案「國家置地」，營收達16億元，毛利率37.84%，年增7.01個百分點，稅後純益3億元，年減85.29%，單季每股純益1.1元。
華固2023年上半年營收63.1億元，毛利率37.71%，年增5.62個百分點，稅後純益14.8億元，年減45.79%，每股純益5.38元。
華固今年下半年還有兩筆全數的完銷個案入帳，包括總銷39億元「華固月河」、總銷46億元「華固樂富中心」，法人認為，半年業績仍可樂觀期待。
華固(2548)挾著新北市新莊廠辦大案「華固國家置地」完工交屋，推升2023年上半年大賺超過半個股本，每股純益已衝至5.38元，下半年將陸續有100%完銷的「月河」案，及已整棟售出的北士科商辦大案「樂富中心」陸續交屋，今年全年度業績表現樂觀以待。
華固2023年第2季持續認列新莊商辦案「國家置地」，營收達16億元，毛利率37.84%，年增7.01個百分點，稅後純益3億元，年減85.29%，單季每股純益1.1元。
華固2023年上半年營收63.1億元，毛利率37.71%，年增5.62個百分點，稅後純益14.8億元，年減45.79%，每股純益5.38元。
華固今年下半年還有兩筆全數的完銷個案入帳，包括總銷39億元「華固月河」、總銷46億元「華固樂富中心」，法人認為，半年業績仍可樂觀期待。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。