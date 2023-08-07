華固(2548)挾著新北市新莊廠辦大案「華固國家置地」完工交屋，推升2023年上半年大賺超過半個股本，每股純益已衝至5.38元，下半年將陸續有100%完銷的「月河」案，及已整棟售出的北士科商辦大案「樂富中心」陸續交屋，今年全年度業績表現樂觀以待。