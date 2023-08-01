研華2023上半年累計合併營收達344.24億元，年成長4%，營業毛利為139.25億元，毛利率40.5%，營業利益為69.31億元，營業利益率20.1%；合併稅後淨利為59.64億元，年增19%，三率三升，上半年每股稅後盈餘達6.97元；上半年營收及獲利雙創同期新高。

在單季營運部分，研華2023年第二季合併營收達新台幣170.28億元，年持平。單季營業毛利為70.14億元，毛利率41.2%，營業利益為34.30億元，營業利益率20.1%，合併稅後淨利為30.04億元，年增率22%，第二季合併每股稅後盈餘達3.51元，創下歷史第三高，僅次於去年第三季、今年第一季。

若以美元表達，研華2023年上半年營收達11.26億元美元，年減2%。整體營運以區域別而言，歐洲及北亞市場表現最佳，年對年均成長13%，北美則穩健個位數增長。然大陸、台灣及新興市場受大陸市場復甦力道不如預期、專案出貨淡季等因素影響，需求相對疲弱，營收呈雙位數年減。

今年上半年各事業群表現方面，嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)表現最為強勁，年對年增長13%；而應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)亦呈個位數年增。工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)則受到客戶庫存調節及大型醫療專案出貨遞延影響，年對年表現較為疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華上半年營收表現大致符合預期，獲利面則受惠原物料價格下滑，三率(毛利率、營業利益率、淨益率)同步提升。面對全球高通膨與大陸復甦未明等雙重挑戰，整體接單狀況明顯降溫，第二季整體接單/出貨比值(B/B Ratio)為0.79。觀察第二季三大區域之BB值，北美市場較上季表現持平，歐洲及大陸則分別為0.68及0.78偏低水位。

研華預期第三季營收動能，將反映自年初以來接單不振而面臨衰退局面。研華於工業自動化、EV充電樁設備、能源轉型應用等高成長領域積極布局，並以Sector Driven策略集結並對準之產業領域、育成行業專才，期望在AIoT產業中取得先機。