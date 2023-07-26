加權指數下跌36.34點或0.21%，報17162.55點，成交量降至3638.18億元；櫃檯指數下跌3.30點或1.48%，報219.58點，成交量略增至1097.26億元。

權值王台積電(2330)宣布在苗栗銅鑼科學園區建置電CoWoS先進封裝廠，權值王台積電ADR周二上漲逾2.11%，突破100美元大關，周三現價早盤衝上571元最高，上漲2元或0.35%，隨後賣壓出動，盤中多在平盤下整理，尾盤更一度下殺至563元，終場收跌3元或0.53%，報566元。本周下半周舉行法說會的聯發科(2454)、日月光投控(3711)雙雙翻黑下跌約1%，鴻海(2317)亦走疲，聯電(2303)盤中一度翻紅，終場亦未能守住紅盤，收在最低。

AI軋空行情分岐，緯創(3231)宣布，大陸4間子公司已出清所有立訊普通股持股，處分損失12億6661.6萬元人民幣，緯創早盤股價一度下殺逾2%至149元，隨後強勢翻紅重回160元關卡，以近3%漲幅收場。緯穎(6669)、華碩(2357)翻黑收小跌、廣達(2382)等仍持續上揚。

碳權交易所預計8月7日開幕，碳權概念股多方加持，倍力(6874)、叡揚(6752)、虎門科技(6791)集體漲停表態。台積電(2330)因應CoWos先進封裝產能供不應求，加速建廠擴產，相關設備供應鏈雨露均霑，弘塑(3131)、辛耘(3583)等同步踏上歷史新天價。

周三下午召開法說會的欣興(3037)、台亞(2340)雙雙上揚，股價率先股漲；而周二法說會後的智原(3035)摔至跌停，旺宏(2337)、力成(6239)、同欣電(6271)受前景疲弱，股價均苦哈哈。

800元以上高價股一片黑，保瑞(6472)跌停，川湖(2059)、祥碩(5269)下跌超過半根跌停，股王信驊(5274)、股后世芯-KY(3661)、老三大立光(3008)皆墨，創意(3443)、旭隼(6409)、M31(6643)、材料-KY(4763)、穎崴(6515)等個股股價均黑漆漆。

本周美國將公布多項經濟數據，聯邦公開市場委員會(FOMC)也將公布利率決議，美台企業陸續公布財報，台企法說會同樣進行中，關注上半年財報以及後續展望，對經濟、升息動向，後續關注美股表現。不過全球股市表現與經濟狀況脫鉤，股價持續高檔震盪，康和證券投資總監廖繼弘表示，即使美股AI題材已略見疲弱，但台股AI個股當沖仍熱絡，往如先前大航海熱潮，對此走勢仍不算健康現象，預計輪漲、修正走勢得以不至於乖離過熱，加上目前AI已見走勢分岐。

但台股AI族群強者恆強，弱者恆弱態勢恐難打破，廖總監表示，AI成為主流股，即便略有拉回仍湧現換手續漲情況，反觀主流股不佳，二線股恐跌更兇，導致主流股活絡度更高。不過AI後續觀察點有二，一就是財報基本面，已有部分獲利不佳AI個股滑落，二就是AI股沿著10日線向上發展，若多檔失守10日線關卡恐陷族群回檔壓回。

展望大盤後續，廖總監說明，大盤預估在季線至17500區間震盪，17500壓力仍有，操作還是以AI熱門股上，部分題材如CoWoS、蘋概股等亦可關注，但大盤萬八仍需權值股出動。