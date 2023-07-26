除了車用晶片之外，該公司所有終端市場的業務均表現疲弱，受此打擊，德儀周二盤後股價下跌逾2%，稍早前跌約4%。

中國放棄清零防疫政策後的復甦走得踉蹌，使晶片終端需求難以快速反彈。Edward Jones分析師Logan Purk表示，截至2022財年底，中國市場約占其一半的營收，因此中國對德儀業務的影響最大。

通膨和利率升高也侵蝕各部門業務，包括占德儀營收約40%的工業部門，這也是該公司最主要的市場。

德儀的投資人關係部門主管Dave Pahl表示，訂單取消仍然偏高，我們認為客戶仍在持續減少庫存以配合需求情況。

包括台積電（2330）和英飛凌（Infineon Technologies）等主要晶片公司此前都曾提出警告，全球經濟困境正在削弱更多終端市場的晶片需求，全球最大晶圓代工廠台積電更表示，即使對AI的需求很高，也無法抵消整體需求的疲弱。

德儀第二季營收獲利優於市場預期，營收年減13%，為45.31億美，每股盈餘年減24%，為1.87美元。分析師預估德儀營收和每股盈餘分別43.6億美元和1.76美元。但這也是德儀連續第三個季度營收下滑。

第二季類比晶片營收年減18%，為32.78億美元。嵌入式處理晶片營收年增9%，為8.94億美元。分析師預估德儀第二季類比晶片和嵌入式處理晶片營收分別為36.2億美元和8.157億美元。

德儀預估本季營收介於43.6億～47.4億美元（中間值為45.5億美元），每股盈餘介於1.68～1.92美元（中間值為1.8美元），不及市場預估的營收46億美元、每股盈餘1.91美元。

儘管面臨需求低迷不振的危機，但德儀表示不惜犧牲利潤也要繼續增加供應，以支持長期需求，並創造「在地緣政治局勢下可靠的產能」。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，在需求復甦仍然遙不可及之際，此舉可能損害德儀的毛利率。