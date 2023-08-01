大陸疫後經濟復甦不如預期，影響到全球今年經濟成長表現，但印度有望彌補大陸留下的空缺，尤其是在大宗商品領域，受惠於人口結構、城市化目標、製造業及基礎建設的強力需求，此事也突顯大陸的經濟地位將會受到印度挑戰。

CNBC報導，澳盛銀行（ANZ）在最新發布的報告指出，大陸經濟成長放緩會傷害全球大宗商品的需求，但印度可以填起一半以上的缺口，特別是在能源領域的效果最為顯著。

分析師提到，「在有利的人口結構、城市化、製造業、出口擴張以及基礎設施建設的需求下，印度對大宗商品的需求將會快速增加。」印度已經超越大陸成為人口最多的國家，且到了2030年，印度的城市化比率，將從目前的35%提高至 40%，進而刺激對工業金屬和能源商品的需求。

澳盛銀行也預估，從現在至2030年，印度對石油、煤炭、天然氣、銅鋁鋼鐵的大宗商品需求，將成長5%以上，相較之下，大陸的需求將下降至成長1至3%左右。