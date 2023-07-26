中央氣象局持續發布中颱杜蘇芮海上陸上颱風警報，杜蘇芮過去幾個小時稍微原地打轉、速度放慢，接近台灣前強度達顛峰，暴風圈已進入巴士海峽近海，陸警範圍往北擴增，將台南入列，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島構成威脅。

杜蘇芮颱風今天上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約350公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北轉北北西進行；近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間之最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。七級風平均暴風半徑300公里。

根據最新資料顯示，杜蘇芮中心目前在呂宋島北部近海，未來有打轉後往西北移動的趨勢，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

氣象局發布豪雨及大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生機率。

今、明（27、28日）兩天是颱風影響最劇烈的時間，風雨將由東往西增加，各地有陣雨，明天各地都有大雨或豪雨，尤其東部、東南部及南部山區可能有大豪雨發生。