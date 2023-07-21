台南市20日一波暴雨正中3大水庫集水區，曾文、烏山頭2座水庫合計降雨量與南化水庫降雨量皆創今年單日最高紀錄，前者蓄水率合計破2成，後者蓄水率一舉突破8成，南區水資源局估計可為3座水庫灌進1100萬噸水。

台南市20日的雷雨不僅在鬧區下起大雨傾盆，這次更正中集水區，曾文水庫單日累積51.3毫米，下游的烏山頭水庫單日累積75.6毫米，2座水庫共計1天內下了126.9毫米。合計的單日降雨量創今年最高，南水局估計入流量有750萬噸，蓄水率合計已突破2成。

南化水庫更驚人，集水區20日累積降雨量86.6毫米，為今年單日最大降雨量，估計帶入350萬噸水量，蓄水率突破8成。

台南市單日用水量約百萬噸，嘉南平原水荒未解，台南市水情燈號與嘉義縣市同病相憐，至今仍是全台為唯一實施減壓供水的黃燈區域。

曾文水庫17日再度放水至下游的烏山頭水庫蓄存，供民生與產業用途，預計至23日18時為止。兩水庫合計水量還有1億2700萬噸。烏山頭水庫因20日大雨進帳明顯，南水局將視降雨狀況滾動檢討曾文水庫是否持續放水。

逼近滿庫的南化水庫現有7300萬噸水，來自甲仙攔河堰的越域引水仍未停止，持續引入旗山溪川流水續存。