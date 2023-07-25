台南市長黃偉哲25日參加行政院召開的台南市災害應變中心整備視訊會議。（市府提供／洪榮志台南傳真）

因應中度颱風杜蘇芮即將影響南台灣，台南市長黃偉哲25日參加行政院召開的台南市災害應變中心整備視訊會議時，向行政院長陳建仁報告說，市府已針對麻豆、安南、永康及仁德等易淹水熱區加強戒備，未來還將持續密切關注颱風動態，確保民眾生命財產安全。

黃偉哲表示，今年第5號颱風杜蘇芮於21日形成時，台南市即預先啟動防颱整備工作，並於昨天上午召開防颱整備會議，今天上午8點完成災害應變中心開設，除持續加強水路、側溝、箱涵清淤外，轄內60座抽水站、58座滯洪池、499台移動式抽水機也已巡檢測試完成。

另外，防水擋板、防汛塊、太空包及砂包等防汛備料也備妥，並發放給37區公所運用；目前適逢暑期輔導，市府也要求各級學校務必確保師生校園安全。

行政院長陳建仁表示，台南市易淹水面積占全國1／3，在中央與地方通力合作下，許多工程與非工程治水措施成效斐然值得肯定，但也提醒颱風過境前後，務必加強登革熱孳清與防治作為，期望中央與地方密切合作，確保人民身家安全，將災害損失降到最低。

市府還說，台南市的山坡地分布於14個行政區，土石流潛勢溪流計48條，已通知各防災社區進行整備，各開口契約廠商待命中。對於各項在建工程、施工中橋梁，目前都已加強防汛準備並完成巡查；針對山區易崩塌路段，也已聯絡開口契約廠商待命，並預布救災機具及人力。

此外，市府還針對易淹水地區共25區77里擇定44個部署點，部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，規畫救災人力、救生船艇、消防車等，適時啟動超前部署，呼籲民眾做好相關的防颱準備，也希望此次颱風能帶來適量的降雨舒緩台南旱象。