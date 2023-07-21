▲台水第一區管理處副處長陳素卿表示，因氣候過於炎熱且未將與，基隆河的自淨能力較差，造成原水的色度偏高，已加高氯氣與活性碳處理，目前水質至各戶檢測都在正常範圍。（徐佑昇攝）

基隆水質問題惹民怨 蔡適應：反對蓋水庫才缺水 不蓋四接也會缺電

近日基隆水質問題頻傳，已從暖暖區擴散至市內各區，受影響民眾表示水質有異味或呈現黃色之情形，基隆市議會近日也決議要專案考察。對此立法委員蔡適應表示，目前水質問題主因是在於罕見缺水，導致抽水來源的基隆河混濁，已督促台水積極改善水質。但蔡也表示，基隆缺水與當初貢寮反對興建水庫有關；而現在反四接，未來也可能會導致缺電，請民眾要慎思。

蔡適應針對基隆水質問題受訪指出，暖暖的水質這幾天有好轉，也有請同仁積極暸解處理。導致這次水質問題最主要的原因是因為近期基隆包含東北角地區均沒有明顯降雨，使基隆河枯竭。而暖暖淨水廠抽取的水源是來自基隆河，因此導致水質下降。因為要改善水質，水公司就會加重氯氣與活性碳，才導致有異味等情形出現。

蔡強調，有請台水調閱基隆自7月9日至今的水質檢測，均符合標準，但用水部分造成民眾感覺不佳，也請台水持續提出方案改善，目前也將調用西勢水庫及新山水庫的水源，讓暖暖地區水質提升。

但蔡話鋒一轉，表示基隆現在會有缺水的問題發生，就是因為當初台水在貢寮地區有一個雙溪水庫的計畫，但因為當地居民反對興建，也造成去年基隆中正區與信義區有缺水的情形發生，而大基隆地區僅靠新山水庫的供水是不足的，必須要有第二水庫的計畫。

蔡並舉例，缺水就和現在推動的台電四接計畫一樣，未來不蓋，短期內大家會覺得很高興，但長期就會發現用電產生很大的困擾。而因為過去反對興建水庫，現在基隆的暖暖、中正、信義民眾就要承擔這樣的風險。未來他會安排去貢寮上游會勘，台水目前也準備啟用深水井的備用計畫，他也叮嚀台水須做好因應，以免再度出現去年基隆缺水的問題。

台水第一區管理處副處長陳素卿表示，暖暖淨水廠和新山淨水廠的水源除了新山水庫與西勢水庫外，每天也會抽取基隆的的川流水作為水源。因氣候過於炎熱且未降雨，河川的自淨能力較差，造成原水的色度偏高，已加高氯氣與活性碳處理，目前水質至各戶檢測都在正常範圍。