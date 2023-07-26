日前基隆市祥豐營區發生迫擊炮炮彈爆炸事件，基隆市府會朝野都希望該營區及彈藥庫能夠遷離人口密區的現址。基隆市長謝國樑26日表示，將於近期拜會國防部長邱國正，希望協助營區的遷移。

謝國樑26日出席文化局山海藝術節活動記者會，受訪時表示，日前祥豐營區發生爆炸案，總統蔡英文、國防部長邱國正都前往內湖三總探視傷者。不過也因為祥豐營區的爆炸案，讓附近的民眾感到恐慌。為此，近日基隆不分黨派都希望該營區能夠遷離人口密集的地區。

謝國樑說，他將於8月中旬到下旬，親自拜會國防部長邱國正，希望國防部能夠考量基隆在地民眾的安危，以及不分朝野的地方共識，將祥豐營區的彈藥庫遷離。

謝國樑表示，若國防部對營區遷離的意願不高，這件事情的層級也應該高到行政院，若院長陳建仁願意協助基隆協調，願意協助基隆的民眾及地方居民生命財產安全，市府會非常感謝。

依目前相關規定，國防部的營區遷移主要是市府要提供符合規定及需求之土地，並編列代拆代建費用，待工程完工後始能辦理搬遷。謝國樑說，相關細節仍要先拜會國防部，取得共識及意願後再說。

謝國樑舉軍港西遷的例子指出，當年行政院長江宜樺在任時，拍板軍港遷移，當時軍方也是一百個不願意，最後還是行政院拍板定案，當時的總統馬英九也支持。因此他認為需要行政院的協調。

問及市府是否有相關的遷移方案時，謝國樑表示，市府需要先了解國防部對於營區替代方案所需要的面積及地理位置等要求，在了解這樣的要求後，才能進入比較核心的討論。他認為，還是需要先拜會國防部，得知意願後，才能進入後續的討論。