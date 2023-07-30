陸軍六軍團所屬的祥豐營區發生砲彈爆炸事件，造成9名士官兵受傷，此事讓外界關注彈藥庫是否應遷離人口密集的市區。國民黨基隆市議員呂美玲日前針對該議題與反對遷移的民眾發生爭執，更脫口「你討打」挨轟，28日也宣布退出國民黨。而最近有一份最新的民調指出，有91.21％的網友認為「不必搬走」，同時另有8.79％的網友認為「趕快搬走」引發討論。

對此，根據《NOWnews》28日起針對「你是否支持陸軍的祥豐彈藥庫盡快搬離基隆？」進行網路民調可以看到，截至30日下午16時30分止，有91.21％的網友認為「不必搬走」，同時另有8.79％的網友認為「趕快搬走」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示「自己國家自己救， 靠別人前必須先靠自己，自己都已放棄壯大，別人為何要幫你…」、「給國軍堅強的後盾」、「搬到哪？搬到支持搬走者家裡」、「搬到哪裡都有人反對，搬家多此一舉」、「設在哪裡一定有原本的用意」、「彈藥庫是台灣的救命護身苻」、「打仗最重要的港口，不用搬」。