日前陸軍六軍團所屬的祥豐營區發生迫炮炮彈爆炸事件，造成9名士官兵受傷。事發後朝野各黨都希望彈藥庫應該遷離人口密集的市區，但基隆市議員呂美玲日前在祥豐市場與民眾發生爭執，雙方觀點迥異，引發地方熱議。呂美玲27日受訪時強調，她是站在居民立場發聲，不認為自己有哪裡說錯。

與呂美玲發生口角的民眾是某工程公司董事長賴文中，兩人26日在祥豐市場相遇，因為祥豐營區是否應該遷離發生了口角。賴文中認為，祥豐營區的彈藥庫與國防安全相關，不應動輒遷離。

賴文中指出，這個彈藥庫在當地已經很久了，附近軍事設施的彈藥都來自當地，若中國大陸打來，彈藥都是要用來保護國家的。「當兵死掉很正常啊！」認為營區應留在當地，若遷走也只是便宜民代、財團炒房而已。

不過，呂美玲在盛怒下嗆賴：「你為何一定要戰爭，是你討打！」卻引發熱議。27日她受訪時表示，她並沒有說賴的說法不對，每個人都有不同的看法，她也尊重。

呂美玲說，彈藥庫在當地已久，但時空環境已經不同了，如今營區附近多了許多高樓及人口密集的住宅區，早在20餘年前國防部就允諾將彈藥庫遷移，但日前爆炸案發生，才讓當地居民知道以為早已遷離的彈藥庫，竟然仍在原地。

呂美玲強調，她是站在居民立場發聲，擔心彈藥庫一直留在當地，會影響周邊居民的生命財產安全，才會極力希望國防部能夠盡速遷移彈藥庫。她也認為，國防部在基隆有太多的港埠及軍事用地，已經影響了基隆發展。