據自由亞洲電台引述路透社30日報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）接受《晚郵報》（Corriere Della Sera）訪問時稱，義大利「加入（新）絲綢之路的決定是即興而差勁的行為」，倡儀讓中國對義大利出口倍增，但義大利對華出口卻無同樣效果，需考慮如何退出倡儀。

克羅塞托表示，義大利現時問題是如何退出一帶一路，而不損害與北京的關係，因為中國確實是競爭對手，但也仍然是合作夥伴。

報導稱，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）29日接受義大利新聞TG5訪問時表示，義大利雖然是一帶一路倡議的國家，但它不是七國集團中與中國貿易關係最緊密的國家，因此證明「不在一帶一路內也能與中國保持良好貿易夥伴關係」。

中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議，期望重建古絲路，通過龐大基礎建設支出，把中國與亞洲、歐洲和更遠的地方連結起來。批評者則認為，「一帶一路」是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。

據義媒《蟻報》（Formiche）28日報導，義大利總理梅洛尼證實，將派使節團訪問中國，為義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）2024年訪華及不再續簽「一帶一路」做準備。

報導稱，義大利政府將派遣2個使節團訪華，其中由副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）率領的使節團9月抵達中國。義大利政府派外交代表前往北京旨在尋找最佳時機和方式，在不造成緊張局勢的情況下確定不再續簽一帶一路。