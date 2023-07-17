財政部表示，查核重點為該等機關經管國有公用不動產使用現況、有無依計畫使用，協助機關完備國產管理工作，維護國產權益。

財政部表示，依訪查結果，機關已依計畫使用國有不動產者，鼓勵其在不影響公用用途下，依法兼供活化收益使用，提升運用效益，創造永續財源。

如有未依計畫使用者，經督促限期依計畫使用未果，或確定機關公用用途廢止者，應依法廢止撥用，變更為非公用財產移交國產署接管，由該署以多元方式活化運用，以提升國產運用效率。

財政部表示，每年相關運用收入可挹注國庫400餘億元，透由實地訪查可檢視各機關管理國有財產情形，瞭解實務遭遇問題，並提供國產法令諮詢及建議改善方式，有助提升國有財產管理人員專業素養，進而增進國產使用效能。

財政部協助各機關精進國有公用財產管理作業

目前國有公用財產管理機關多達3,700餘個，經管國產數量龐大（土地166萬餘筆、約203萬公頃；辦公房屋2萬8千餘棟）。

財政部表示，國產署協助各機關處理國有公用財產管理、使用、活化運用等多項業務，惟編制人力有限，有賴各主管機關督導所屬依規定管理使用。

財政部每年訂定檢核及實地訪查計畫，由管理機關全面自我書面檢核財產管理情形，並由主管機關複核及實地訪查所屬管理情形，如有缺失，督導依規定檢討改正；財政部並擇部分機關實地訪查，檢視及協助精進實務作業，落實分層負責督導機制。