震驚全台的台南殺警案21日下午開庭，凶嫌林信吾司法精神鑑定及量刑鑑定經嘉南療養院醫師5度至台南監獄訪談，完成2份鑑定報告，認為林嫌性格不可能改變，有重度酒精使用障礙，家庭也無法提供任何支持，有高度暴力再犯機率。

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑去年8月間追捕竊車嫌犯，偷車的林信吾為明德外役監逃犯，竟殘忍持刀狠殺2警，震驚全國社會，而林信吾也在逃亡17小時後落網。全案目前仍在審理中，林嫌也於今年2月到4月間陸續完成5次司法精神鑑定及量刑鑑定。

台南地院今天下午傳喚相關鑑定人包括嘉南療養院院長吳文正、成癮暨司法精神科主任李俊宏、醫師郭宇恒及社工、心理師共5人作證，並逐一訊問。鑑定報告直指，林的人格特質為占別人便宜行為，以達自身目的，且不顧他人情感需求，顯示自大、傲慢。

鑑定報告也提到，林嫌逃亡期間，攜刀維護自己利益，不顧他人安危，他也在3月間一次訪談中提到，「我在台南公園附近刀具店買刀，如果街友有什麼侵犯到我的舉動，我應該也會動手」等語，醫師鑑定認為，從他的行為模式可見，當別人侵犯到他，他就會不顧別人安危。

鑑定報告指出，林嫌處理壓力是藉飲酒逃避，外控機制無法運作，最終只能以施暴奪取所需，此外，林嫌也酗酒成癮，酒精使用障礙已達「重度」程度，但即使戒酒，恐怕也難以改變其人格。

鑑定報告也從林嫌家庭環境、成長背景、智識程度分析，指他6歲父親逝世，在此之前身為么子的他備受寵愛，後來由外婆帶大，國中回到母親身邊，但認為未受母親關照，高二遭退學，後來工作不順、創業也失敗，與前妻育有2女一子，小孩都跟著前妻遷居澳門，他對於人生際遇怨天尤人，毫無自省能力。

鑑定中也提到，林嫌毫無家庭支持，目前雖壓抑自己適應當前處境，甚至塑造出「似乎可承認自己的錯誤」，並甘為接受懲罰的假象，事實上卻沒有同理他人，遇到問題只想以牙還牙，用報復方式解決。鑑定報告最後認為，如果沒有強力社區矯治監督，林嫌有高度暴力再犯機率。