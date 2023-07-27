台南市長黃偉哲（中）宣布U12世界盃少棒錦標賽明天如期開打。（曹婷婷攝）

U12世界盃少棒錦標賽明天將在台南亞太國際棒球訓練中心開打，來自美國、日本等12支國家代表隊都已陸續抵台，雖遇杜蘇芮颱風攪局，賽事仍將如期舉行。市長黃偉哲表示，原本擔心颱風對賽程造成影響，但根據中央氣象局預報，颱風明天上午將遠離台灣，因此明晚開幕賽如期登場，他也勉勵台灣小將「壓力不要太大，拿冠軍就好！」

2023第7屆U12世界盃少棒錦標賽將於7月28日至8月6日在亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場舉行，台南市政府今天下午舉行開賽記者會，中華隊球員在總教練陳明仁率領下全員出席，陳明仁說，「說沒有壓力是騙人的」，球員目前已調整到最佳狀態，球隊也會在比賽中全力以赴，達到國人期望。

今年比賽有來自世界12支國家代表隊包含台灣、美國、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及多明尼加，各國少棒好手齊聚台南，角逐世界少棒最高榮譽，明晚6點30分開幕戰首戰由中華隊對戰澳洲，黃偉哲邀請全國球迷一同進場挺主場。

黃偉哲表示，台南被視為重要的少棒發展地，連續承辦世界盃賽事深具意義，中華隊目前世界排名第4，希望這次能奪冠為，世界排名再往前、成為第3。

體育局長陳良乾表示，目前針對颱風影響有擬定2大方案，如明天上午賽程受颱風影響無法進行，就會挪到29日或改到8月2日舉行，另，善化國小也規畫作為第三個賽事場地。

他說，台南已是第5度承辦此一國際賽事，每屆皆動員全市府投入籌備工作，尤其場地地更是精益求精，亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場在6月起封館整修，針對各項軟硬體設施，包括草皮維護保養、紅土區補土補平、場邊水溝蓋人工草檢查更換、大螢幕計分板及夜間照明等進行全面性維護及修繕。

有鑑於去年比賽期間下雨，今年也特別購進2組內野鋪墊，希望在下大雨時可以舖蓋內野，降低下雨積水後等待排水時間，做足萬全準備，提供最好的場地給各國球隊比賽及帶給球迷們更好觀賽體驗。