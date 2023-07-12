桃園市大溪國中畢業生慶祝放榜相約戲水3死意外，死者家屬12日重回事發地點招魂，其中一名蘇姓死者爸爸說，兒子很高興告訴他「考上高中了」，不知道竟是去玩水，如果知道一定會制止。桃園市消防局第四大隊統計，去年至今溺水意外熱點在復興區石門水庫上游大漢溪、霞雲溪、宇內溪流域有8件，大溪區水庫下游溪洲橋至武嶺橋5件，12日起加強車巡及宣導，桃園市風景區管理處也針對禁止進入水域遭破壞之圍籬巡查及修補。

蘇姓死者家屬今天在法師帶領下，在意外現場招魂，家屬聲聲呼喚要孩子回家了，場面哀戚。蘇父說，兒子很高興已經錄取高中，但不知道他和朋友相約去玩水，如今發生這種事，所有家人都非常難過。當地義盛里長王曉貞說，宇內溪上游水約有6米深，且時常有漩渦、暗流相當危險，在地人都知道不能在此戲水，但外地人不懂危險性，呼籲千萬不要在危險且未開放水域玩水，家長在暑期更應該要注意孩子外出去向。

桃園市復興消防分隊今天一早則加強危險水域車巡及宣導，小隊長陳清淵說，山區溪流通常伴隨高低地形，水流沖刷下方多有深潭、暗流或漩渦，而復興山區野溪通常設有告示禁止戲水、游泳告示牌，民眾切勿到這些地方戲水避免造成危險。