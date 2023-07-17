蘆竹分隊為加強消防人員水域救援能力，今、明2天選於蘆興景觀埤塘生態公園進行水域救援訓練暨演練。（蘆竹消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

夏季天氣炎熱，許多民眾會到溪邊、海邊玩水消暑，導致溺水事故頻傳，桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊為加強消防人員水域救援能力，今、明2天選於蘆興景觀埤塘生態公園進行水域救援訓練暨演練。

蘆竹分隊長陳偉博表示，現場模擬倘若有民眾不慎落水，車組抵達現場後要如何迅速救起民眾，此外為了讓同仁在水域救援現場能正確操作水域器材、增進各項器材的熟悉度，演練項目更包括有救生圈救援、拋繩袋救援、拋繩槍應用、充氣式救援艇操作與水域型屍袋應用等訓練，盼結合救援情境演練能有效提升同仁水域救援能力及器材操作技巧。

蘆竹分隊提醒民眾，從事任何水域活動時一定要找有救生員所在的合法場所，若發現他人溺水，第一時間切記勿冒險下水，務必謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，依序為「叫」大聲呼救；「叫」撥打119、118及110；「伸」利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物；「拋」拋送大型寶特瓶、救生圈等漂浮物；「划」利用船、浮木、救生浮標等大型浮具划往接近溺者，確實遵守戲水安全規則並熟記防溺觀念，才能自救救人。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，溺水事故不僅對個人和家庭造成巨大的悲劇，也給社會帶來沉重的損失，加強防溺措施，提高大眾對水上安全的意識，共同營造出安全的水域環境，才能防範溺水事故再度發生。