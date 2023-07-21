毛寶貝會將身體上感受到熱的部位靠在冰涼的地板或物件上，將熱傳導出去，飼主可依家中毛孩的喜好需求，選擇合適的涼墊等散熱商品。（新北市動保處提供）

連日飆高溫，極易因缺乏水分而中暑，毛小孩一樣也會中暑，嚴重時導致腎衰竭死亡，飼主不可不慎。新北市政府動保處毛寶貝醫療中心獸醫師陳縈語特別盤點夏天貓狗中暑症狀，公開5大妙招，讓毛寶貝清涼消暑。

動保處指出，中暑又稱熱衰竭，主要是體內的調節中樞無法及時反應氣溫變化，犬貓因汗腺不發達，無法排汗散熱，多靠舌頭、唾液散熱，因此最容易觀察到中暑症狀的是「過度喘氣」，發現後立即要補充水分，灑水降溫。

動保處表示，若情況若未改善，隨之而來的是伴隨脈搏加速、大量流口水、嘔吐或四肢無力、步伐異常或昏迷等症狀，此時必須立刻就醫，延誤時機可能造成肝腎永久性的傷害。

獸醫師陳縈語推薦5個消暑妙招，首先要注意室內溫度，室內要保持通風，可以開電風扇或是冷氣；其次是補充水分，可幫助散熱和預防脫水。利用水氣降溫，可用濕毛巾或是純水紙巾擦拭牠們的肉球、腹部及耳朵等易熱部位，藉由水氣蒸發達到散熱目的。

陳縈語說，還可以選購涼蓆、竹蓆、涼墊等消暑配備，多替牠們整理毛髮，梳理清除毛寶貝身上的廢毛，剃腳底毛，讓肉球有更多涼爽的面積散熱，也能防止跑跳時打滑。

動保處建議，高溫酷暑易造成毛寶貝中暑熱衰竭，外出散步時應避免陽光直射，適度休息、補充水分，切忌將毛寶貝留在密閉不通風空間。