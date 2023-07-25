全台高溫狂飆，過度炎熱的夏天，不只有中暑危機，還會觸發心肌梗塞，台南市立安南醫院心臟內科醫師黃成偉提到，高溫天氣加速身體水分蒸發，使血液變濃稠，引發心肌梗塞相關疾病，提醒血管狹窄患者夏季多補水，注意身體變化。

南台灣今夏高溫炎熱還鬧水荒，台南市立安南醫院7月初連續5天接獲7名急性心肌梗塞患者，發現其中4人血管完全阻塞，須立刻接受心導管手術，打通血管。經手術處理後，7人陸續順利出院。

黃成偉表示，許多人以為心血管疾病好發在寒冷冬季，其實高溫天氣也會影響，南台灣今年艷陽高照，民眾外出工作或旅遊，更要注意補充足夠水分，補水除可預防中暑，還可避免因體內血液因水分蒸發變濃稠，進而引發心血管疾病。

他提醒，原本已有血管狹窄病人，因血液變濃，可能出現冠狀動脈血栓，嚴重時恐會導致心肌梗塞。另外，由於夏天戶外跟開冷氣的室內溫差很大，也容易引發心血管膽固醇斑塊破裂，如果有胸痛、呼吸困難等症狀應及早就醫，以免發生遺憾。

黃成偉表示，包括糖尿病或心血管疾病患者，都是高溫好發心血管疾病的高危險群，夏季若外出遊玩，在高溫曝曬下，出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，就需趕緊補水，預防中暑也避免心肌梗塞發生。