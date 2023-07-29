水果常會讓人擔心會增加糖尿病風險，但醫師表示，根據去年發表的一項針對50萬人研究指出，吃水果非但不會增加糖尿病造成的死亡率，還可降低糖尿病患者的血糖藥物劑量、降低糖尿病腎病變等疾病的風險。醫師並表示，其中，百香果特別能降低男性胰島素阻抗及血糖數值。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，去年一項針對50萬人、追蹤約7.5年的大規模研究發現，吃水果不會增加糖尿病的死亡率，還能降低糖尿病患者服用的降血糖藥物劑量。

該項研究並發現，吃水果越多的糖尿病患者，罹患糖尿病衍生的疾病風險越低，例如糖尿病腎病變、糖尿病視網膜剝離、糖尿病神經病變、糖尿病引發的心血管疾病。

江守山舉例，他曾遇一名45歲男性糖尿病患者，苦於每天要吃多達4顆的降血糖藥，後來藉由降低患者的胰島素阻抗後，血糖藥物降為1顆，但之後就無法再降低藥量。

經詢問後江守山得知，患者怕加重糖尿病情，平常不敢吃水果，「後來他接受我的建議，猛吃百香果後，2個月後就不用再吃血糖藥物。」值得注意的是，百香果對男性還有一特別的益處，就是可降低男性的胰島素阻抗與血糖數值，這益處在女性身上則未見。