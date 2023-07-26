日本今年夏天受到西風帶蛇行及聖嬰現象影響，全境正面臨「危險酷暑」的天氣型態。日本氣象廳預報指出，全境大範圍地區將出現「十年一遇」程度的酷暑，專家呼籲民眾嚴防中暑。

日本讀賣新聞報導，氣象廳7月25日表示九州北部「出梅」，宣告日本全境今年梅雨季結束，因此，接下來中暑風險預料將更為升高。

報導指出，造成日本今年夏天酷熱的主要原因有二，一個是西風帶蛇行，另一個則是聖嬰現象（El Nino）。

今年西風帶較往年更偏北蛇行，讓來自南方的溫暖空氣易於流入日本列島上空，並斷斷續續發生兩個高氣壓在上空重疊的狀態。

加上今年發生南美洲秘魯外海水面溫度升高的聖嬰現象，一般來說聖嬰現象會造成菲律賓外海水面溫度下降，多數情況會在日本附近帶來比往年氣溫低的「冷夏」。

不過，這次菲律賓外海一直到2022年冬天都維持高水面溫度狀態，之後發生的聖嬰現象讓太平洋高壓保持威力，推升今年酷暑。

另外，日本總務省消防廳表示，7月10日到23日疑似中暑送醫的民眾中，逾半數的55.7%是65歲以上高齡者，呼籲民眾勤於補充水分並適時地使用冷氣。