為讓民眾有更多地點可以認養毛寶貝，新北市新莊區立泰里今（27）日成立新北市第16家里辦公室毛寶貝愛心認養小棧。新北市動保處表示，透過毛寶貝愛心認養小棧設立，增加毛寶貝曝光認養機會，由里長帶頭作動保，讓更多毛寶貝找到溫暖的家。

立泰里長許文章表示，以前自己也養過狗狗和貓咪，知道養動物是需要耐心與愛心的，最重要的是，絕不能因為個人因素隨意棄養動物！希望藉由設置毛寶貝愛心認養小棧，幫助更多動物找到幸福家庭。

動保處表示，藉在里辦公室設「毛寶貝愛心認養小棧」，可透過鄰里協力送養動物之家收容的貓狗，更快找到新家，迄今累計認養數達248隻。為了增加更多的犬貓認養站點，也積極尋找各區里辦公處共襄盛舉，未來期望在新莊立泰里的帶動下，有更多的里辦公室加入認養站，成為友善動物鄰里，也幫助動物之家的流浪毛寶貝更快被認養的機會。

此外，在「毛寶貝愛心認養小棧」成功認養犬貓，亦可獲得在動物之家認養時同樣的動物照護福利，包含犬貓終身免費狂犬病疫苗預防注射等，認養高齡、身患殘疾或長期收容之犬貓，更加碼享有免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。