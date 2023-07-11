台中搜救犬積極參加搜救犬國際瓦礫堆任務檢測。（台中市消防提供／陳淑芬台中傳真）

台中市參與過大小救災、屢屢建功的2隻搜救犬，在上月核准除役。台中市消防局今天表示，「鐵雄」2018年在花蓮震災搜救行動，協助在瓦礫中救出1名受困者，曾獲授階二線一星，為全台官階最高的搜救犬；「腿腿」曾參與土耳其震災及國內多起任務，消防局將規畫認養事宜，為牠們找到第二個家、讓牠們老有所終。

台中市消防局搜救犬隊在2018年成軍，「鐵雄」及「腿腿」都是第一批成員、目前年齡10歲，在今年6月核准除役，牠們在2018年都曾獲授階一線四星，是災害現場救災人員的得力助手。另搜救犬「本丸」因對搜救任務適性不足，也辦理除役，消防局已引進4隻新犬培訓，銜接空缺。

「鐵雄」專長是瓦礫及原野搜索、氣味辨識，取得4項搜救犬認證，於2018年花蓮飯店震災，協助搜救隊在倒塌的統帥大飯店瓦礫中，搜救出1名受困員工；2020年先後再獲內政部及盧秀燕授階二線一星，成為全台官階最高的搜救犬。

「腿腿」的專長是瓦礫推搜救、氣味辨識，取得8項搜救犬認證、通過IRO-MRT初試，搜救經驗豐富，曾參與過2018年花蓮震災、2019年潭子民宅倒塌、今年土耳其震災及今年3月的台灣大道房屋倒塌等案件救災。

台中市消防局長孫福佑表示，感謝勞苦功高的搜救犬的貢獻，將尋找適合的認養對象，為牠們找到第二個家，。孫福佑強調，搜救犬長期投入救災，容易有關節炎等問題，希望認養者用心照顧，讓牠們好好享受退休生活。

消防局指出，依照「台中市政府消防局搜救犬退除役執行辦法」，領養資格優先順序為：台中市政府消防局員工及志工、台中市政府員工及志工，若消防局及市府均無符合者，即開放全體市民辦理認養。