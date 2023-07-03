新竹縣每年舉辦暑期消防夏令營，前幾年考量疫情關係未辦理，3日重新開辦，分別在新竹縣消防局第一大隊、第二大隊及第三大隊辦理3場次，120個名額在開放報名當天即額滿，同時為照顧弱勢家庭孩童，每場次保留10名讓中低收入戶學童優先參加，讓學生學習救災知識，闖關體驗消防員的工作。

秘書長陳季媛代表縣長楊文科主持開訓典禮，勉勵學員在寓教於樂方式下，吸收各項消防、防災及救護知識，讓消防種子萌芽，並且傳達至各個角落，共同培養守護居家安全的觀念及使命感。

消防局長陳中振表示，今年為方便各地區學員參加，特別在3個大隊各辦理1場次，每場次共40名學員，3場次共120名學員，在開放報名 當天就額滿，每場次保留10名讓中低收入戶學童優先參加。

活動課程安排CPR和AED等急救訓練、垂降體驗及繩索教學，分組闖關活動進行射水操作、濃煙體驗、著裝訓練等消防工作體驗及手作療育盆栽課程，讓學員體驗消防員平時訓練內容，從中學習消防知識，若將來生活中不小心遇到災害發生時，能藉由學習的知識，沉著應變。

陳中振指出，防火防災教育一直是消防局平時宣導重點，透過夏令營活動提供學童暑假期間學習不同領域知識，並體驗消防人員平時精實的消防訓練與工作內容，除能提高學童防災意識，也留給學童充實及難忘的回憶。