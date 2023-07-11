童綜合醫院與中市府4月簽署MOU，救災人員可與醫護合作，由醫療人員提供管制藥物注射協助救援，日前醫護人員進入現場協助注射嗎啡暫緩傷者疼痛。（童綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

為讓救援行動更加效率，童綜合醫院與中市府4月簽署MOU，救災人員可與醫護合作，由醫療人員提供管制藥物注射以利救援。日前29歲李姓男子因工地意外受困水泥車，經聯絡醫護團隊到場為其注射嗎啡暫緩疼痛，成功助其脫困送醫，成為中部第1次現場使用管制類藥品案例。

李男日前因工地意外受困水泥車內，台中市消防局龍井分隊高級救護技術員劉子嘉到場評估後，發現患者被車體壓住一時之間無法脫困，且極度疼痛，需要緩解疼痛的藥物協助脫困，電話聯繫童綜合醫院急診部緊急救護科主任黃泰霖評估後，攜帶嗎啡類止痛藥、鎮靜藥以及骨內注射針，偕同護理師陳靜慧與專科護理師柯采蘋到現場支援。

經肌肉注射嗎啡暫緩患者疼痛，由消防局特搜隊助患者成功脫困，黃泰霖立即評估病患需要大量輸液體，建立骨內針以及靜脈輸液管路後，由龍井分隊救護車載送到童綜合急診室。李姓病患腎臟挫傷、大腿燒灼傷，並出現橫紋肌溶解症狀，幸好及時救出，住院治療8天後即出院返家休養。

黃泰霖表示，童綜合醫院今年4月與台中市消防局特種搜救隊簽署「城市搜救隊醫療組織合作備忘錄」，主要目的就是當遇有災難或脫困時間延長時，現場的救護員或特搜隊員可以尋求專業醫療的協助，其中包含可由童綜合醫院醫師到場支援提供管制藥物注射，經由救災人員與醫療人員合作，促使災害現場的救援行動更加有效率。

黃泰霖指出，這次意外救援行動也是中部第1次現場使用管制類藥品以及活人骨內針注射，讓傷患在黃金時間內獲得有效的處置，也因為龍井分隊平時訓練扎實，才能遇到危急意外事件時立即行動，並與醫療資源相互合作，縮短搶救傷患的時間。