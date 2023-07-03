國民黨總統參選人、新北市長侯友宜2日稱，當選後核二、核三廠不能除役，核一經專家評估後，能啟動就再啟動。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳3日指出，侯友宜過去在新北市府服務時主張「核一核二應除役」，如今說法完全相反，落實「今日侯友宜打臉昨日侯友宜」

民進黨團書記長莊瑞雄質疑，台電2015年11月25日申請核一廠的除役許可，原能會於2019年7月12日核准，如今已進入除役階段，陸續拆除主變壓器等運轉關鍵設備，也就是核一廠現在已不具備發電條件。

莊瑞雄指出，2016年8月4日，當時侯友宜為時任新北市副市長，還曾批評台電無心除役，主張核一、核二廠必須準時除役，態度相當堅定，「身為地方父母官，此發言無可厚非」；侯友宜2022年12月25日幫台北市立委補選候選人王鴻薇站台時，重申核廢料不能擺在新北，沒核安就沒核電，無法處理核廢料就沒資格繼續運作核電廠。

莊質疑，侯友宜過去所言被外界認為有反核的意味，侯現在仍是新北父母官，怎麼會突然講出「核一廠能夠啟動就啟動」，日前還說不如選自己當總統，會來解決這些問題，卻沒提出相關方案。他認為，此發言與侯過去的主張前後矛盾，亂講一通，還酸說當前侯友宜民調位居第三，不如先拚到第二，再來談論此議題。

莊重申，核一廠除役計畫已經進入執行階段，侯友宜身為總統參選人，面對重大國家政策，立場應前後一貫，別讓民眾感到太過突兀，才能讓外界檢視侯的核心價值到底是什麼。