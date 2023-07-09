自爆「不幫侯」下場會很慘 徐巧芯最新回應｜2023.07.09

立委參選人徐巧芯自曝接到金溥聰來電，邀請她加入團隊，原本並不想加入，還講了句「說不的下場有多慘，我自己是知道的」。徐巧芯今（9）日接受訪問時指出，那是開玩笑的，但這玩笑話也是真的，展現出金溥聰說一不二的性格。

國民黨台北市議員、2024立委參選人徐巧芯日前在直播時自爆，接到國民黨2024總統參選人侯友宜選舉辦公室執行長金溥聰的來電，邀請她加入團隊，原本並不想加入，還講了句「說不的下場有多慘，我自己是知道的」，最後仍答應對方將加入侯團隊。

對此，徐巧芯今（9）日接受訪問時指出，那是開玩笑的，因為在直播時跟大家談很多事情，包含金溥聰過去的「金小刀戰法、金氏戰法」。在和一位黨內人士談到有被徵詢「立委發言人團」的職務時，就說有答應了。那位黨內人士問如果沒有答應會如何？「我就說會很慘，因為他會記仇」，「這是我們彼此之間開的玩笑」。

徐巧芯也直言，這玩笑話也是真的，展現出金溥聰說一不二的性格，基本上他會給妳很多的建議，循循善誘。可是如果他認為沒有做到國民黨人應盡的義務，後續他可能會一直記在心裡，「這是就我知道的金溥聰，他是這樣的一個個性」。

徐巧芯6日在節目表示，自己在星期二晚上12點接到金溥聰的電話，對方請她在侯友宜競選團隊幫忙。徐巧芯跟金溥聰說，「我老實跟你說，我其實是不想，但是你都這樣跟我說了，我不能說不行，我必須說OK，沒有問題。」

徐巧芯6日直播時還透露，自己早先有跟一個國民黨內高層討論去侯團隊幫忙的事，對方問，「妳知道妳拒絕他會怎樣嗎？」，她連忙回，「我知道、我知道，後果不堪設想。」

徐巧芯今（9）日接受訪問時指出，那是開玩笑的，但她也直言，這玩笑話也是真的，展現出金溥聰說一不二的性格。