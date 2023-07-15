國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，多份民調顯示，在三腳督的狀況下仍居於第三，黨內藍白合聲音更是強烈。針對「藍白合」，前立委沈富雄認為，侯競辦執行長金溥聰對藍白合的想法，並不排斥，但急於先讓侯友宜擺脫老三這個位置，全力追求爬升，若等到侯贏柯文哲7%到8%，到第二，金溥聰也許就會覺得柯文哲未必不會答應「侯柯配」。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》表示，金溥聰不排除「藍白合」，但是金溥聰說民眾黨主席柯文哲現在不在場，他沒辦法講，所以他極力否認綠營媒體說他在修理柯文哲。他要留一個後路，但是他同時也講得很清楚，「柯侯配」是百分之百不可，因為這樣一合，國民黨就完蛋了。所以當下金溥聰認為要趕柯追賴的可能性不高，現在他沒這個雄心，但是他對侯友宜民調一直留在老三這個位置，急著要脫困。

沈富雄接著指出，金溥聰一直在講侯友宜的優點，比如侯友宜歷經首長地方，風評這麼好，絕對不是你們想的那麼糟糕。第二點，金溥聰批判很多民調，認為年輕族群的取樣數目很少，金溥聰把它正常化、加權以後，不見得對，但是可以看出金溥聰急著要脫困。

沈富雄分析指出，如果最後民調民進黨總統參選人賴清德是38%，侯友宜跟柯文哲死亡交叉，侯友宜為28%、柯文哲21%，柯文哲變成老三，也就是說，侯友宜若可以贏柯文哲7%到8%。那時金溥聰就會覺得，柯文哲未必不會答應「侯柯配」，不過現在不能講得很清楚，因此就不能過度修理柯文哲。