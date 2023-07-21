《金融時報》一篇〈走入白宮說，美要求澄清〉，引發民進黨總統參選人賴清德團隊的內部震撼。侯友宜21日也喊話賴清德，不是說是「台獨務實的工作者」嗎？又說他要走入白宮，那當然外界就有很多的質疑的聲音，他必須要去面對這些聲音來回應。

賴清德10日出席「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會」時表示，2024選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，在蔡總統領導下，我們與白宮接近了，未來他領導的國家，也是朝這個方向持續走近，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」

沒想到此話一出引起美方高度關切，甚至在英媒《金融時報》刊登一篇〈走入白宮說，美要求澄清〉，內容提到這番談話挑動華府敏感神經。根據8名聽取簡報的華府與台北人士透露，華府要求台灣方面澄清此發言。美國堅持「一個中國」政策，也就是台灣高層並不被允許有訪問白宮這類正式拜會的行程，甚至連踏上華府都不行。

對此侯友宜今回應，賴清德不是說他是台獨務實的工作者嗎？又說他要走入白宮，那當然外界就有很多的質疑的聲音，他必須要去面對這些聲音來回應。