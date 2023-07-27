國民黨參選人侯友宜長期在2024總統大選民調落後，然而7/23全代會上與高雄市前市長韓國瑜「驚天一抱」後，支持度卻出現復甦現象，據《美麗島電子報》公布最新民調結果，已經接近20%，黨內也傳出要將韓列為國民黨不分區立委第一的聲音。對此，前立委蔡正元直言是適當的安排，並認為國民黨應該打破傳統，不能像以往只考量到派系。

蔡正元昨（26）日在中天節目《大新聞大爆卦》指出，不分區立委代表黨的形象，代表黨在社會上存在的意義，他們不用像區域立委早上公祭、晚上禮堂、中午跑攤去經營基層，也不需要經營人脈、跨出選區、跨到中間選民，甚至到綠營選區挖票，他們就只是很單純的代表中國國民黨。

對於韓國瑜的安排，蔡正元認為，副總統或立法院不分區第一名都很適當，這樣的建議應該給出高度的肯定。蔡強調，不分區立委就是要找像韓這種「有社會影響力」的這種人，不能是連用Google都找不到的，只要有影響力，在藝文界、青年界、婦女界都好。

蔡正元還提到，國民黨有一個很壞的結構，就是歷任黨主席都有一個提名權，能把人塞到安全名單裡面。他表示，應該打破這個舊有的規矩，除了有影響力的人，從上一屆開始到這屆勞苦功高，為國民黨在淪陷區打拼的人，也應該列入不分區立委的安全名單。

對於2020年的國民黨不分區立委名單，蔡正元也爆料，就是黨內各派系折衝樽俎的結果，當前主席吳敦義拿出來的時候，蔡看完相當傻眼，直接詢問，「「主席能不能調整一下，年輕化一點」，結果吳竟回覆，「沒有辦法，各方大人意見很多」。