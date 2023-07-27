越南經濟近年發展迅速，2023年更是亞洲經濟成長率第一名。財經專家黃世聰指出，現在各國外資紛紛都遷往越南，預估2023年中產階級會達到7500萬人。《關鍵時刻》主持人劉寶傑也提到，越南工作機會增加，移工可能會紛紛返國。

黃世聰日前在節目《關鍵時刻》指出，越南的經濟是非常快速在成長中，不但韓國、美國廠商投資，連中國大陸公司自己都跑到越南去，越南的南北各地都在大爆發。黃也提到，越南大城胡志明市跟河內模樣近年都出現巨大變化。

對於越南各城市的經濟發展，黃世聰也介紹，越南平均所得最高的不是胡志明市，而是該市旁邊台商、外資聚集的平陽省，以及另外一個已經變成三星生產重鎮的海防市。

黃世聰拿出數據，稱越南人口在一億上下，當前中產階級約為4400萬人，2030年預估可以到達7500萬人，這個族群未來會撐起該國的消費能力。黃也指出，奢華品牌珠寶廠商Tiffany目前已經到越南設點，就是看好該國未來的消費潛力。

除此之外，黃世聰也稱，台灣的正隆紙業、仁寶、廣達、英業達都極有可能大舉投資越南，且隨著中美貿易戰開打，很多廠商離開中國，第一站會選擇越南或印度，越南算是這波受惠很大的國家。

然而儘管現在外資大舉進入越南，但近日韓媒《Businesskorea》也點出該國在高速發展底下的隱憂，直言因炎熱和乾旱導致電力需求激增，三星設廠的海防、以及北寧和同奈等地的電力供應受影響。另根據越南媒體《VnExpress》報導，肩負歐洲企業與越南政府重要溝通管道的歐洲商會，近日發表調查指出，缺電對當地歐洲企業造成嚴重影響，6成受訪會員認飽受缺電所苦。