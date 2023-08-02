全美最大華資連鎖超市大華超市，販售不少台灣食品，創辦人陳河源來自台灣台中，CTWANT獨家找到大華設在台中大肚的採購公司「台灣華擎」。內部人員表示，具有台灣記憶的食品，不見得符合各國食品安全規範，能在海外看到台灣食品上架銷售，背後需要非常多的努力。

CTWANT記者前往台中大肚台灣華擎廠房拜訪，一名主管呂先生表示，「大華是我們比較重要的客人，量具規模性，因為有這樣base(基礎)，讓我們再去服務更多客人。我們也出口到歐洲、澳洲、加拿大、紐西蘭，最遠到挪威。」「大華經營的客群是亞裔華人，不是只有台灣，還包括越南、香港、中國…，台灣華擎對大華而言只是其中一個產品供應來源。」

根據台灣華擎官網顯示，台灣華擎擁有1200坪專業廠房，能同時容納6個40呎HQ貨櫃，提供專業商品資訊、併貨、貿易流程和財務行政管理，滿足海外華人少量且多樣商品需求，給予最具競爭力的價格。合作品牌包括，萬家香、金蘭、枝仔冰城、小磨坊、巧益豆干…等。

據了解，大華超市常有來自台灣的生鮮蔬果，不過台灣華擎表示並沒有輸出蔬果產品，應是透過其他外貿公司出口，或是透過技術移轉在美國大華的農場所種植。（圖／中新社）

「台灣華擎扮演的角色，是把Made In Taiwan的產品推銷給海外的客人，幫客人跟工廠溝通包裝、規格、數量、價格，且能滿足少樣多量的需求，我們一個20呎貨櫃，有40家廠商，200多個品項，2000多箱都裝在裡面。」呂先生表示。

依經濟部公司登記，台灣華擎公司負責人為陳河源，針對陳家有無參與管理，呂先生回應，「每個公司都有自己管理的方式，不是絕對A或B，我們也各司其職，我能回答的就是這樣。」雖然對大華的問題一律三緘其口，但他仍樂意分享台灣食品外銷的「眉角」。

台灣華擎成立於2005年，呂先生說，成立初期很辛苦，直接帶著客人去台灣賣場挑產品，但發現知名熱銷和食品安全是兩件事，「進出口會牽扯海關和當地文化思維，要符合各地規範，食品工廠就需要更嚴謹應對，包裝、規格和銷售價格也都必須重新考量。」

「貨能暢其流，才有後面的經營銷售；就算再有名、再好吃，但無法出口，講的天花亂墜，也只是妄想。」呂先生說，台灣華擎想提供更多選項，但常會因為規範而卡住，在台灣銷售和出口是完全不同的兩個市場。

為符合亞裔二代的飲食口味，大華超市近年也多了很多來自泰國、菲律賓、越南的食品，台灣華擎表示，「我們只是其中一個產品供應來源而已。」（圖／翻攝自大華超市臉書）

他以沙其馬為例，台灣常見包裝售價是一包10入99元，賣到美國售價調漲後與過往認知出現落差，台僑覺得貴就不會買單；而黑糖口味外觀偏黑，也會被海外市場認為賣相不佳，同樣產品放到美國市場，客人接受度不高，產品和行銷策略都需要重新調整，考量經濟效益，有亮點、記憶點的產品，不見得都適合出口或必須修改商品規格。

呂先生解釋，一般採購貿易商只負責打電話叫工廠出貨併櫃，不會注意保存期限，也不關心貨出到哪，台灣商品好不容易在亞裔市場上架，「若沒有足夠的時間銷售，最終可能降價出清，影響消費者對該產品定價的認知，變成惡性循環。」

『因此，台灣華擎從併貨送到客戶手上維持較長的保存期限、關心客戶收貨狀況、上架銷售情況，甚至客戶端覺得在當地市場銷售不佳還能保有訂單彈性。」呂先生表示。為何要如此「雞婆」？他坦言，若客戶的產品賣不好，影響下單迴轉率，甚至不再下單，就會直接影響公司營運。

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