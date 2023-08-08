義大利出口「新鮮夏季松露」檢出重金屬含量不符規定。（食藥署提供）

食品藥物管理署今天公布邊境檢驗不合格食品名單，美國櫻桃繼上周驗出8批農藥殘留超標，本周再驗出4批，共14.16噸不合格，加拿大櫻桃也有1批驗出農藥超標，共250公斤，皆依規定退運或銷毀。另外蕈菇類產品也出現在名單上，包括1批義大利松露驗出重金屬超標，已是近半年來第3批，以及近半年來首批法國黃蘑菇遭檢出「銫-137」超標。

食藥署今天公布14項邊境檢驗不合格食品，包括美國櫻桃、加拿大櫻桃、義大利松露、法國黃蘑菇、日本蜜瓜、大陸孜然、大陸黑芝麻、越南造型餅乾、印度小豆蔻、菲律賓香蕉醬，以及大陸兒童學習筷。

本周共有4批美國櫻桃檢驗不合格，共1萬4160公斤，皆為檢出殘留農藥滅芬座。食藥署副署長林金富說明，近半年共檢出18批美國櫻桃農藥殘留，目前採逐批查驗；由於台灣沒有生產櫻桃，因此未訂定農藥殘留容許量標準（MRL），小於0.01ppm判定為未檢出，大於0.01ppm即不合格。

林金富進一步說明，滅芬座在美國准許使用於櫻桃，目前在台灣並未訂定殘留標準，如備齊相關資料，可向食藥署申請滅芬座在櫻桃殘留許可，受理審查通過後才會訂定標準；另食藥署已行文美國駐台辦事處，鼓勵業者輸入台灣的櫻桃產品應符合我國法規。

本周亦有1批加拿大櫻桃檢出殘留農藥Cyclaniliprole，共250公斤依規定退運或銷毀。林金富指出，加拿大櫻桃先前已採加強抽批，即起提升為逐批查驗，須達到連續5批、3倍量產品合格，抽驗標準才能降回加強抽批。

另外，本周有1批法國黃蘑菇驗出輻射殘留，為近半年首批。依據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100 貝克／公斤，該批產品檢出「銫-137」124.1 貝克／公斤，共50公斤依規定退運或銷毀。

而義大利松露再度被驗出重金屬超標，本次共1批、182公斤，檢出重金屬鎘4 mg／kg，高於限量2mg／kg。林金富指出，義大利松露近半年共報驗22批，抽驗13批，其中3批不合格，皆為同一輸入業者；目前針對同業者、同產地、同號列產品採逐批查驗，其餘義大利松露產品採50％加強抽批。