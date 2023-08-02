針對2024總統大選，民眾黨主席、總統參選人柯文哲2日透露，以前其實都認為隨遇而安，但他到南部跟民眾聊生活的問題、看到民眾生活真的太慘，「我現在有決心，我不贏台灣會完蛋」。

柯文哲2日接受前立委蔡正元的直播節目《蔡正元來挑戰》專訪。蔡正元直接點出，「這次是你這輩子、只有這一次，最接近總統位置的時候，這次沒贏下一次大概沒機會，你想贏嗎?」

柯文哲先嘆氣說自己年紀越來越大，隨後就直言，「到昨天以前，我就想說隨遇而安，可是昨天到台南跟基層老百姓講一講，我現在有決心，『我不贏台灣會完蛋』」，到南部看老百姓的生活真的太慘。

柯文哲表示，年輕人不怕辛苦，但會怕沒有希望，他說在南部遇到一個35歲的年輕人，月薪4萬、不敢結婚，房租一個月5千塊。年輕人的父親也在抱怨，他做模板工，但台灣現在有8萬名沒有身分證的外勞，「整個勞工市場都被打亂，到底是誰在包庇？」

柯文哲說，他最生氣的地方，就是每個人都知道有問題，為甚麼不能解決，「是誰在包庇？是誰在賺？」每一個民眾講的問題，在他聽來都是「有問題」。

被問及贏的策略，柯文哲也苦笑說，「還在想」，但傳統打法必敗，一定要創新，他很認真在各地辦演講，用100年前蔣渭水的方法，「台灣新文化運動」、「民眾講座」。