黑眉錦蛇纏繞一隻母蝠後，才有其他母蝠受到驚擾而飛離洞穴。（王遠憲提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市石牌坑親水步道生態豐富，昨天用來觀察當地明星物種台灣葉鼻蝙蝠的監視器，直擊黑眉錦蛇入侵，一條長約2公尺的黑眉錦蛇偷襲台灣葉鼻蝙蝠，把其中一隻母蝠緊緊纏繞後生吞下肚，整個約20分鐘的過程都被全程記錄，讓人看得驚心動魄。

長期觀察石牌坑生態的彰化市公所市政顧問王遠憲指出，幾年前因發現南投日月潭、國姓、中寮一帶的台灣葉鼻蝠於每年農曆節氣驚蟄後，有從冬棲所遷徒至石牌坑找尋夏棲所繁殖的現象，因此於2019年間在石牌坑設置監視系統。

王遠憲表示，經多年觀察，發現台灣葉鼻蝠生殖群洞穴母蝠育幼結束，幼蝠可獨立覓食時，才會遷移與公蝠混居，因此在石牌坑夏棲所內的只有母蝠與幼蝠，並未與成熟公蝠混居，要等到8月初母蝠生育及育幼期過了，成熟母蝠與公蝠才會混居。

今天他在回看監視系統時，發現昨天中午竟有母蝠在應該是休息的時間從夏棲所飛出，為查明母蝠受驚擾的原因，再仔細回看監視畫面，赫然發現有黑眉錦蛇入侵。當時黑眉錦蛇攀牆而上後，先左顧右盼，挑中右前方一隻倒掛的母蝠後，用蛇身將其緊緊纏繞，最後再生吞下肚。

王遠憲說，黑眉錦蛇偷襲活吞母蝠的過程約20分鐘結束，事後重回現場，發現生殖洞穴中的牆面留有鐵釘與鐵絲突出物，讓黑眉錦蛇有機會藉由鐵釘鐵絲攀爬而上。蝙蝠是夜習性，黑眉錦蛇趁蝙蝠白天倒掛熟睡之際入侵，從影片可看黑眉錦蛇偷襲過程與母蝠近在呎尺，母蝠卻完全沒發現，瞬間遭死亡纏繞。

彰化市長林世賢指出，台灣葉鼻蝠是石牌親水步道重要生態資源，蛇蝠大戰畫面雖驚悚，但也顯示該地生態豐富。

王遠憲說，台灣葉鼻蝠是台灣食蟲類最大的蝙蝠，翼展可達60公分，飛行速度快靈巧，貓頭鷹也不易捕抓到，這次卻中了「蛇形刁手」，一招斃命，將採取補救措施，先把生殖洞穴內的鐵釘鐵絲剪除，預防蛇類再度入侵。