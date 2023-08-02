國民黨總統參選人侯友宜民調低落，世新大學新聞系教授江岷欽認為，國民黨支持者中僅六成七到六成八支持侯，顯示近三成人還在等侯友宜給他們一個投票的理由。江岷欽認為，「臨陣磨槍，不亮也光」，就看侯要不要下功夫，若改變，多少會有泛藍支持者回心轉意，民調若超過三成才會有籌碼談整合。

江岷欽今（2）日在Yahoo TV《風向台灣》中指出，民調受到候選人支持、政黨認同以及政策的影響很大，民進黨總統參選人賴清德的民調似乎已到天花板，包括人設跟政策給選民的印象已經定型，反觀侯友宜的民調幾乎在地板，觸底反彈機率也極高。江岷欽進一步指出，侯友宜民調將只會往上不會往下，因為國民黨基本盤是35%，但現在侯友宜的民調連一半都不到，完全不合情理。江岷欽強調，若最終呈現政黨對決，藍軍就算對侯有一千個傷心的理由，但仍有一個投票給侯的理由，就是要下架民進黨，在這個情況下，藍軍一定會歸隊。

江岷欽也提到，侯友宜成長空間最大，因此他在政策上要有出人意表表現，要用空間換取時間，讓多數泛藍支持者願意給侯時間，政策要很鮮明，必須清楚讓選民知道未來若侯友宜及國民黨未來執政的政策。

針對全代會後侯友宜的民調反彈兩到三個百分點，江岷欽說背後反映的是「不會換侯」四字，接下來是產品本質需要有耳目一新的感覺，侯必須說出支持者對他的期望。江岷欽分析道，侯在被提名後民調下降，原因出在「認知落差」，選民有失落感，覺得侯還沒有準備好，對侯「恨鐵不成鋼」。江岷欽強調，泛藍支持者對侯友宜是期待跟失落，但不是絕望跟厭惡，有三成還在等侯友宜給他們一個投票的理由，侯必須要做出下架民進黨，做出不一樣的格局。

「臨陣磨槍，不亮也光」。江岷欽強調，國民黨有智庫，過去也有許多政務官，就看侯友宜要不要下功夫，如果改變，將近三成泛藍支持者中，多少有人會回心轉意，到時候民調應該會超過三成，到時才有籌碼及資格談整合。