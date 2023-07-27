行政院7月13日通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，最長借款年限調整為40年，貸款利率由政府再補貼1碼。國民黨立委王鴻薇表示，副總統賴清德是最大韓粉？高喊居住權對策，其中的最低1.6%起的優惠貸款利率、貸款成數最高8成、最長40年、寬限期最長5年，跟前高雄市長韓國瑜當年選總統喊的「首購族40年貸款」優惠方案政策，竟如出一轍。

王鴻薇今(27日)在臉書粉專貼文表示，賴清德是最大韓粉？民進黨面對居住正義質疑，近日頻頻釋出政策，賴清德更是高喊居住權三大對策，但其中一項政策，怎麼聽起來很熟悉？行政院7月13日通過的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，拉高貸款額度達1000萬、貸款期限延長到40年、寬限期延長到5年，貸款利率由政府再補貼一碼。

王鴻薇接著指出，仔細一看，這跟當年韓國瑜選總統喊的「首購族40年貸款」的優惠方案政策，不能說一模一樣，只能說如出一轍。最低1.6%起的優惠貸款利率、貸款成數最高8成、最長40年、寬限期最長5年。

王鴻薇表示，「還韓國瑜公道者，必賴清德也。」這些當年嘲笑攻擊政策的側翼、網軍、第三勢力，政策換賴清德喊就完全噤聲，又是綠能你不能嗎？不要忘了之前還發生請學生演戲，歌功頌德賴清德的政策，也被踢爆是作假，她不禁質疑，當年罵人韓導，結果是賴導，這臉丟得還不夠大嗎？