檢舉人於今年4月6日具名向高師大檢舉，潘孟安碩士論文涉嫌抄襲，不過至今檢舉人皆未收到任何回應。（立委王鴻薇辦公室提供／陳薏云台北傳真）

國民黨立委王鴻1日出面指控前屏東縣長、現賴清德競選總幹事潘孟安高雄師範大學成人教育研究所的論文涉嫌抄襲。高師大中午緊急回應，依據審定會議，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分，並要求潘兩個月內補正。對此王鴻薇質疑，為何檢舉人到目前都未收到通知，一定要等到有人公開檢舉揭發，高師大才公布學倫會結果，「我在這邊嚴重懷疑高師大要幫潘孟安隱匿，要掩藏到什麼時候？」

王鴻薇表示，檢舉人於今年4月6日具名向高師大檢舉，潘孟安碩士論文涉嫌抄襲，不過至今檢舉人皆未收到任何回應。王今日上午9時許大動作舉辦記者會，揭露潘孟安疑似抄襲情事，不到兩小時，高師大於中午時分火速公布學倫調查結果。

高師大表示，校方依據「國立高雄師範大學碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」召開審定會議，會議審定結果為潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位之程度，決議予以書面告誡處分。並請潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內，完成所有瑕疵更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由本校向國家圖書館申請論文抽換。

王鴻薇得知高師大公布結果後大感疑惑，質疑早就有成立學倫會，並有做決議，為何要到揭發後才對外公布呢？王說，學倫會審定結果到現在都沒有提供給檢舉人，是要隱藏什麼？「我在這邊嚴重懷疑高師大要幫潘孟安隱匿，打算掩藏到什麼時候？」

王另提及，潘孟安幕僚透過媒體放話，說如果高師大沒有撤銷潘學位，王鴻薇要不要退選，讓王鴻薇大嘆「這真的是丟臉到家」，高師大已經做成決議，潘孟安確實有涉嫌違反學倫規定，高師大也對潘孟安做告誡並要求更正論文，撤換論文，這樣就是證明潘的論文有抄襲。「抄襲的人要求我退選，這是什麼道理？」

王大酸，潘孟安是不是就像前府院發言人谷辣斯一樣，自己當小三在臉書質問王鴻薇，現在潘自己的論文被要求更正，居然透過旁邊的人要求她退選，「你的論文有瑕疵是我王鴻薇教你的嗎？民進黨臉皮厚到跟牆壁一樣。」