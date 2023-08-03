民進黨總統參選人、副總統賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭新任總統就職典禮，預計12日啟程，過境美國紐約，16日返程過境舊金山。但名嘴唐湘龍曾預告，賴將遭到只有一場僑宴的超低規格待遇。媒體人陳鳳馨3日在《大新聞大爆卦》節目強調，賴清德不只親美，根本就是緊抱美國大腿的路線，結果美國還不信任他，殺傷力會特別地大。這個信賴危機源自於他自己，就是他的冒進和識人不明所造成，且危機才剛剛開始。

陳鳳馨表示，賴清德的行程時間特別短暫，蔡英文過境美國的時候，通常待兩個晚上。他把賴清德限縮在「稍事休息」，只是比機場過境的時間稍微長一點點。現在知道的只有一場僑宴，而且這個僑宴能公開嗎？這是一個問號。所謂「降規」這件事情，通常在外交上是非常微妙的一個小部分，包括他過境的城市、過境的時候見的人，以及他在見這些人的時候，可公開或不可公開？

「以前最緊的時候，就算到了紐約，你連街上都不准去！」陳鳳馨提到，讓你完全像蒙面一樣，就是趕快到了機場，去了飯店，再到機場，然後人走了就好了！真的是過境，而且這個過境要求你，不得對外有任何的公開發言。還不純粹是說能不能在結束行程之後公開，是所有的公開通通都不行。如果連僑宴都不得公開的話，那就會覺得說，這一次的控管是真的非常地嚴格！「那我覺得這是賴清德自己找的！」

陳鳳馨指出，因為賴清德第一時間打的就是親美路線，而且不只親美而已，根本就是緊抱著美國大腿的路線，可是你抱著這一條路線，結果美國還不信任你！所以對他的殺傷力就會特別地大，就在於此。唐湘龍「作夢」時就強調只有一場僑宴，目前看起來也是朝這個方向。

「但確保零意外這件事，究竟是台灣方面希望確保零意外，還是美國要求賴清德確保零意外？」陳鳳馨強調，現在國際上面跟台灣內部都有「信賴」危機，美國對賴清德有信賴危機，從《金融時報》的報導就可以看得出來。台灣內部包括潘孟安、蔣絜安的論文事件，還有賴提名的人6個退選。所以賴清德的信賴危機源自於他自己，就是他自己的冒進，還有他的識人不明所造成的，「我覺得現在他的信賴危機才剛剛開始而已！」