國民黨總統參選人侯友宜（左）與前高雄市長韓國瑜（右）合體，讓許多支持者振奮。（資料照,姚志平攝）

擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦組織副執行長的謝龍介昨（1）日在臉書直播，提到他去年選台南市長時，受到侯友宜不少的幫忙，決定「食人一口還人一斗」，力挺侯友宜。謝龍介也透露，這陣子將與前高雄市長韓國瑜聯絡，「去雲林找他坐一下，再來說」。

謝龍介昨在臉書直播，並提到侯友宜未來將走入人群與民眾搏感情。謝龍介透露，他去年選台南市長時，侯友宜到台南力挺，不僅到廟口演講，還陪著他逛夜市。此外，當他在提政見時，侯友宜也邀謝龍介找一天去參觀新北市，帶議員看看公托中心，並要謝龍介把這些心得帶回去，說給台南市民聽，認為台南市民一定很需要。

謝龍介強調，侯友宜當時這麼幫忙他，他認為「食人一口還人一斗」，且兩人個性很合。謝龍介直言，當侯還沒打電話給他時，他就決定要力挺侯友宜了。

由於謝龍介先前邀約韓國瑜卻引發諸多風波，讓謝龍介曾感嘆表示，在國民黨全代會前不會再打電話了。然而，謝龍介昨則透露，全代會已經過了，他這陣子將會與前高雄市長韓國瑜再次聯絡，「去雲林找他坐一下，再來說」。