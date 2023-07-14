國民黨總統參選人侯友宜面對前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘整合問題。淡江大學教授趙春山表示，環顧整個國民黨，現在只有前立法院長王金平出來整合侯郭韓，做第一階段的調和，再來跟民眾黨總統參選人柯文哲談「非綠大聯盟」。

趙春山今(14日)在《POP撞新聞》節目中表示，這次是國民黨非常好的機會。天時地利，就差人和，國民黨現在的問題，就是內部整合不了，對外又不能組成一個「非綠大聯盟」，這場戰役如果是三腳督，一定會輸。

趙春山接著指出，國民黨現在最需要一個調和鼎鼐，環顧整個國民黨，現在只有一個人適合，他認為、應該請王金平出來，王金平出最適合內部第一階段的調和，而後再來跟柯文哲談「非綠大聯盟」。

趙春山點出，第一步內部要先整合侯郭韓，第二步更重要，要跟柯文哲整合，因為三腳督一定輸，只有王金平有辦法整合柯文哲，因為王金平沒有得罪什麼人，當年的「馬王政爭」，其實也被誇大，王金平可說沒有敵人，這個時候由他來整合是最好的，現在國民黨很多都是「意氣之爭」。