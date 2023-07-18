國民黨全代會7月23日將正式提名侯友宜參選2024總統，還傳出有黨代表要提案「換朱」。藍營台北市議員徐巧芯18日在《大新聞大爆卦》節目表示，多數黨代表對換黨主席朱立倫沒興趣，而非綠整合可能也不會表決，因為一表決案子就死了，比較可能送黨中央研議，10月前確定名單。

「就我所知，比較關鍵、新聞會報導的，主要是兩個提案。」徐巧芯提到，一個提案是所謂的非綠再次整合，等於是朱主席說的第三階段，要在野整合，他們可能認為說，517提名徵召的過程並不是很透明，現在既然第三階段的整合還沒有完成，是不是要藉由第三階段的整合，讓所有在野的人再比一次？比方說柯文哲也納進來，郭台銘也納進來，侯友宜也納進來，韓國瑜也納進來，再透過一個公開公正的方法。

徐巧芯表示，然後在一個期限之內，比如說2個月的時間，大家再比一個民調，比出來之後，以那個贏的人為唯一代表。如果你被點名了，但是你不願意參加的話，那表示你也不願意跟我們非綠整合在一起，那基本上你就是配合民進黨。「他們的論述大概是這樣，跟大家做一個陳述。」

「第二個案子呢，是換主席！」徐巧芯指出，也有人想要連署去換主席，可是這個提案，多數的黨代表是興趣缺缺，只有少數人針對朱立倫。因為現在只剩半年就要選舉了，你突然提個案子要把主席換掉。第一個，黨中央不可能讓你通過；第二個，正當性也有所不足。畢竟再怎麼說，2022選舉國民黨是大贏的，然後現在的這個紛亂，也不能代表最後的結局是不好的。「換朱，有人提，真的有，但是大家都不想連署！」

徐巧芯強調，全代會這些案子，除非有人喊表決，否則都是送給黨中央研議。過去自己參加全代會，有表決的次數真的非常非常少，而且通常黨中央會掌握情勢，會知道哪些案子可能有人要表決，在大家動員之後，通常在這個表決的立場上面，黨中央想要選的那一邊贏面是比較大的。

「不是拍手而已，真的有舉手，一個一個點，表決。」徐巧芯直言，比較支持黨中央的人，一定會來出席，你的人就會比較多。「所以我也不覺得剛剛那第一個案子，會在全代會裡面做表決！」因為表決下去就是有強制性的，如果送黨中央研議，他可以再去評估看要不要這麼做，兩者有很顯著的差異。一表決下去，這個案子可能就死掉了，所以這個案子可能還是會送研議。

徐巧芯說，所以在10月之前，能夠正式確定了非綠整合的最終名單之後，大家共同在登記之前，來支持那一組候選人，「他們的想法是這樣！」