國民黨23日舉行全代會，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜，及13位縣市首長共同上台，為總統參選人侯友宜與所有立委參選人加油打氣，團結氣氛熱烈。藍營台北市議員、立委參選人徐巧芯24日在《新聞大白話》節目強調，侯友宜在全代會影片中的造型加分，建議可多戴眼鏡。韓國瑜展現出「挺韓就是挺藍營候選人」的態度，台中市長盧秀燕起立為立委參選人鼓掌，這種溫暖、體貼都值得侯學習。

「我覺得他第一個是想要強調中華民國的訴求，因為那個小小的國旗徽章其實還蠻亮眼的！」徐巧芯表示，那一天大家現場看的討論回饋是說，「其實他以後可以多戴眼鏡！」因為他在那個影片裡面戴眼鏡，好像比較好看，所以建議他可以戴眼鏡。好像蠻多人，包括王鴻薇、羅智強等，都有表達這個意見。「至於為什麼有人說，全代會站在後面的立法委員參選人們，怎麼好像表情很凝重？這有兩個原因。」

徐巧芯提到，一個是侯友宜在致詞時講的內容，很多都在講民進黨做得很爛，讓台灣兵凶戰危，面臨和平跟戰爭的選擇，這種時候後面的人應該不會面露微笑。第二個是其實蠻熱的，不曉得是不是因為民進黨全代會冷氣開很冷，不要看大家穿長袖，那是因為黨部說看起來比較正式，加上會場開的燈光，所以舞台上確實有點熱。「不像蔡英文可以說冷氣還不錯，穿著棒球外套，沒有人流一滴汗，沒有！我們是很節能減碳的！」

徐巧芯指出，全代會當天最大的亮點，確確實實就是兩個人：第一個韓國瑜，第二個盧秀燕！因為從台上的視角看台下，每個人的臉都看得清清楚楚。韓國瑜出現全代會的亮點是，他沒有讓大家擔心會不會失焦，比方說大家喊韓國瑜選總統，然後不理侯友宜？他展現的態度就是，我們要挺韓國瑜的方式就是，支持他支持的對象。那韓國瑜支持的對象是誰呢？整個國民黨！包含立委候選人跟總統候選人。

「那個感覺是，你可以感受到，他是發自內心的！」徐巧芯強調，第二個是盧秀燕，她站起來的那一幕，後面每一個雲嘉南的女性首長，也都學著她，在立委參選人出來的時候，都站起來鼓掌，那種溫馨感是真正能夠促進團結的！所以也特別建議或提醒侯友宜的團隊，韓國瑜跟盧秀燕確實有很多他能夠去學習的地方，那種溫暖、那種體貼，是自然而然就會讓大家想要團結上去，不需要任何其他理由。