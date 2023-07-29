（取自中時新聞網YT頻道）

正當國民黨全代會甫通過侯友宜代表參選總統，全力營造侯韓相擁大團結場面之際，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰卻在節目上放炮膛炸，小刀狂揮。中時新聞網YT社群也舉行網路民調，詢問網友「金溥聰砲火對內四射，引發爭議，你認為對侯選情的影響？」結果認為會「製造內亂，只會害慘侯友宜」的票數，竟佔了57％！網友也留言認為，「金溥聰的做法會得罪一堆人，團隊會有不同的聲音，要選擇說服他們，而不是一直罵人」。

2024年總統選舉，各家民調顯示國民黨侯友宜暫時落居第三。對此，資深媒體人陳揮文怒轟金溥聰，「請金小刀閉嘴！」在侯友宜民調拉起來之前，「你有什麼資格講話？民調拉不起來你就滾啦！」

而中時新聞網YT社群也舉行網路民調，詢問網友「金溥聰砲火對內四射，引發爭議，你認為對侯選情的影響？」

統計至29日晚間8時許，約有8928人參與投票，結果顯示，認為會「製造內亂，只會害慘侯友宜」的票數，竟佔了57％；其次是「先提高侯民調，才有資格罵人」，有18％的票數支持。

另外，認為「電爆同志有助選情」的票數僅有14％，甚至還有11％的票數不知道金溥聰是誰。

網友留言表示，「金溥聰的做法會得罪一堆人，團隊會有不同的聲音，要選擇說服他們，而不是一直罵人。惹得大家不爽誰還幫你，誰還跟你團結阿！」「對侯友宜沒幫助~把人得罪光光~最後輸光光」、「金的任務是幫侯取得勝選不是製造紛爭，即便有不同聲音也應是私下溝通而不是浮上檯面批判，檯面上應讓焦點放在候選人身上，做為操盤手經常在媒體上胡亂放話，這種製造對立的操盤手應趁早換掉！」「時代不同了！金再用以前的老方式來砲轟自己的黨員是會唾棄的」。