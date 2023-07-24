國民黨全代會23日登場，立委李德維為防堵「換侯」話題，黨中央將討論更嚴謹的黨紀規範，黨員和民眾黨總統參選人柯文哲同台，就可能觸犯黨紀。國民黨立委參選人徐巧芯指出，選舉若把餅做小，基本盤將逐漸萎縮，在空中樓閣高談闊論，這樣的思維不利總統大選，希望黨部保留一定彈性，讓參選人靈活運用戰術。

李德維指出，全代會後黨紀勢必會更加嚴格，黨員只要和柯文哲同台就可能觸犯黨紀，少部分立委參選人蹭柯的聲量，是冒很大的風險，要是玩火過頭，也可能引發黨內異音。

徐巧芯說，黨部怎麼規定就怎麼做，黨部只要有明確規範，所有人都會一起遵守。但黨部沒有規定的事情為什麼不能做？和柯在直播平台上，是公開討論幫參選人講話，解釋清楚現在面臨的問題不是好事嗎？不僅可以走出同溫層，且選舉要把餅做大接觸更多的人，而不是把餅做小，否則基本盤會逐漸萎縮。

徐巧芯喊話，現在可以看到很多藍營重要人物，鼓勵國民黨或泛藍系統整合應該加快。不要只會找立委參選人麻煩，國民黨、泛藍體系甚至台灣人民想法才是重要的。完全不顧一般人民想法，在空中樓閣高談闊論，這樣的思維不利總統大選，希望黨部保留一定彈性，讓參選人靈活運用戰術，爭取自己的勝選，也幫國民當爭取勝選的最好方式。

國民黨立委參選人羅智強則強調，作為參選人，不管規定是如何，勢必會遵守，就算退100萬步，甚至退1億步，還是會遵守。