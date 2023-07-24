國民黨主席朱立倫於全代會上喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟。國民黨立委鄭麗文今天在《千秋萬事》上提出在野整合三大難題，第一是整合失敗保送賴清德當選總統，第二是就算合了，執政後又每天吵每天鬥，第三是民進黨即使輸了，如果執政聯盟默契不夠，還是會受制於民進黨；她建議在野要整合應把彼此理念講清楚。

鄭麗文說，國民黨跟民眾黨現在「房間裡都有一隻大象」，民眾黨的大象就是即便柯文哲當選總統，民眾黨也絕對不是立院最大黨，一定得組聯合內閣來穩固政權，國民黨的大象則是如果民調在723全代會後還是繼續落後要怎麼辦？

鄭麗文指出，民調顯示民眾希望政黨輪替，所以外界也在看最後登記候選人時在野會不會只有一組候選人？但她也認為整合有其難度，柯文哲其實也有淺綠跟年輕支持者，如果藍白合了，形成一對一，會不會有些選票跑回去民進黨，讓賴清德突破4成天花板？對柯來說是高難度，否則兩頭落空。

她也認為，如果要談在野聯盟，那理念是不是應該先談清楚，在兩岸跟能源政策上是否有共識？大家態度是否一樣？現在選舉好像大家都沒在談國政方向，好像都只是把民調數字加一加有贏賴清德就好，在野應該把理念溝通清楚，不要選上了才想到哪做到哪，讓選民落差很大。

鄭麗文說，在野聯盟最糟糕是彼此分裂誰也不服誰，讓賴清德當選，第二糟糕是看起來好像合了，當選又每天吵、每天鬥，讓老百姓倒盡胃口，第三糟糕，是民進黨即使選輸，還是很大一股力量會在立院強力杯葛，綠媒還是很強，過去都能把馬給罵垮，如果執政團隊默契不夠強，對論述理念不夠堅定，對側翼跟強勢攻擊穩不住立場，就會像是馬政府過去一樣父子騎驢，民進黨一兇就退讓。

對於過去鄭麗文挺韓換侯言論，黨紀是否會對她處分？鄭麗文說，處分應該不了了之了，黨中央也沒打來，「要用什麼規定辦我？」如果以後侯當不了正的，這算不算換侯？如果黨中央用黨紀處理，後來可能後患無窮，「講這些話就是情緒化。」