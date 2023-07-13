UFI成立於1925年，總部設於法國巴黎，目前有86個國家（地區）共803個組織註冊為會員，是最具代表性的國際會展組織，每年舉辦人力資源、數位創新、產業夥伴、行銷、營運服務及永續發展等6個獎項競賽，全球展覽相關業者均以獲得其獎項為極大殊榮。其中，「產業夥伴獎」在表彰促成展覽活動成功舉行的創新概念、創意活動或原創專案。

「EXPO-TECH數位展覽領航計畫」是貿易局自2022年起執行的科技專案計畫，結合數位科研機構、會展中心、展覽主辦業者及會展科技業者，以生態系理念，於會展活動導入新形態數位展覽科技，開發可應用於會展活動之各項潛在且具有商業價值的新技術，透過5G布建應用、AI雙向即時翻譯、3D人流熱點偵測技術等，提供參展商與觀展者全新的參展體驗，為未來數位會展新樣貌奠下基礎。

貿易局表示，本次獲得UFI產業夥伴獎的肯定，顯示我國結合會展生態系夥伴，共創產業轉型升級的作法獲得國際肯定。「數位轉型」及「綠色轉型」是當前全球會展產業發展的趨勢，貿易局將持續積極推動各項創新作法，引領我國會展產業探索更具商業價值的新營運模式，提升我國會展產業的韌性與潛能，協助產業夥伴朝數位轉型、綠色會展之目標邁進。