邦睿生技設立於民國105年初，所營事業包括生物檢測儀器及醫療耗材，為全球生殖醫療產業提供完整的男性不孕症整體解決方案(Male Infertility Total Solution)。

藉由不斷地創新生殖醫療領域所需的檢測產品，簡化及標準化繁瑣的醫檢程序，全系列產品包含精子品質分析檢測儀，搭配專用的精子檢測試片，可進行AI演算後產出精子常規檢測數據；精子DNA碎片檢測試劑組能正確判讀男性生育指標；精子優選器顯著提高了優質精子的回收率，及其他各項等，並以自有品牌〝LensHooke?〞行銷全球。

研發核心技術涵蓋微型化高畫素顯微鏡頭、高度整合硬體運算平台、人工智慧演算法架構；以智慧化、自動化、標準化及操作簡單、便利快速，並準確產出檢測結果，作為全系列產品研發之主軸。以「your health our focus 演進醫創 專注健康」作為長遠追求與實踐的願景，秉持「誠信正直、信守承諾、熱忱創新、共榮共享」之企業經營理念，持續提升技術及開發高品質又具便利性的相關檢測產品以滿足男性生殖市場所需，進一步可將產品開發延伸到其他檢測市場領域。

邦睿生技產品行銷全球超過50個國家，112年度上半年度合併營業收入63,941千元，相較去年同期成長48.45%。產品在美國FDA、歐盟CE及台灣TFDA取證完成，並布局全球在其他國家持續進行取證。

邦睿生技推廣品牌價值不遺餘力，每年皆派員在世界多國舉辦行銷活動且自成立以來就參與多場全球性大展，如於6月底剛圓滿落幕的歐洲人類生殖和胚胎學學會展(Eshre)，展出後佳評如潮。公司舉辦各項行銷活動並積極參與醫學年會，有利於品牌之拓展並帶動營收及獲利之成長。