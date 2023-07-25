邦睿共有3大產品線，精子品質分析檢測儀搭配專用的精子檢測試片，可進行AI演算後產出精子常規檢測數據，此產品目前在美國市占率約2至3成，上半年營收占比約75%。精子優選器可將優質精子的回收率從50%提升至80~100%，此產品目前營收占比約18%。精子DNA碎片分析儀，利用檢測試劑組準確判讀男性生育指標，目前營收占比約8%。

邦睿生技以自有品牌LensHooke行銷全球，今年上半年度合併營收為6394萬元，較去年同期成長48.45%，自結每股稅後盈餘0.35元。產品在美國FDA、歐盟CE及台灣TFDA取證完成，並布局全球在其他國家持續進行取證。

邦睿生技設立於民國105年初，所營事業包括生物檢測儀器及醫療耗材，為全球生殖醫療產業提供完整的男性不孕症整體解決方案(Male Infertility Total Solution)。目前已成功開發出男性不孕症全系列產品成功量產並上市銷售，全球所涵蓋的銷售區域超過52個國家，且不斷地增加當中，對營運將有正面的助益。